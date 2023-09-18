Тренчкот (также тренч) уже несколько сезонов не выходит из моды. Эта модель дождевого плаща отличается не только практичностью, но позволяет создавать неповторимые осенние образы.

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В тренде сейчас классические бежевые и карамельные тренчки, но мировые дизайнеры этим не ограничились. О новых модных дизайнах тренчей из коллекций брендов осень-зима 2022/2023 – далее в материале.

Комбинированные

В этом сезоне мировые бренды не обошли тренд на микс текстур и оттенков. Комбинированные тренчкоты появились в коллекциях таких дизайнеров, как Lemaire и Burberry, и уже успели произвести фурор в мире моды. Так что если вы в поисках оригинального тренча на каждый день, будьте уверены, что сочетание разных цветов, тканей или кожи в верхней одежде станет лучшим решением.



Многие модницы предпочитают оригинальные комбинированные дизайны / Viva Top

Кожаные

Пальма первенства остается за кожаными вещами в сезоне осень-зима 2022/2023. И если кожаным бомбером или курткой уже никого не удивишь, то тренчкот выполненный из экокожи станет стильным дополнением осеннего гардероба. Самые стильные варианты – кожаный тренч Prada лилового цвета и тренчкот оттенка соленая карамель от Gabriela Hearst.



Кожаный тренч – идеален на дождливую погоду / Pexels

Объемные

Свободный крой изделия или объемные рукава являются популярными элементами классического силуэта тренчкота. К тому же с таким вариантом верхней одежды легко создавать многослойность в образе. Новые дизайны объемных тренчей можно найти в коллекциях Rejina Pyo и Sacai. А-силуэт в таких изделиях выглядит особенно потрясающе.



Разместите изюминку в свой гардероб в виде объемного тренчкота / Pexels

Деконструкция

Небанальные дизайны тренчкотов заполонили подиумы сезона осень-зима 2022/2023. Асимметричный крой, отсутствие рукавов или открытые стороны – дизайнеры в этом году предпочли эксперименты, чтобы удовлетворить самых взыскательных и смелых модниц. Если вы хотите разбавить осенний гардероб чем-то экстравагантным, но практичным и стильным, коллекции Alexander McQueen и Coperni созданы для вас. Тем более, можно не добавлять аксессуаров в образ, ведь такой оригинальный тренч соберет на себе все взгляды прохожих!



Лакированный тренч – must-have в этом сезоне / Pexels

Автор: Анастасия Доскоч