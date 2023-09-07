Осенью утро и вечера бывают достаточно холодными, поэтому уже даже в начале сентября стоит иметь в своем гардеробе легкие жакеты или кардиганы, а вот чем глубже будет осень, тем основательнее нужно подойти к выбору верхней одежды.

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Жакет

Оверсайз-жакет классического черного цвета или приталенный жакет – обязательно вам пригодится в осеннее время. Им вы можете дополнить свои футболки и майки, которые еще стараетесь носить вместе с джинсами и кроссовками или балетками.

Твидовый жакет

Этот элегантный элемент гардероба хорошо сочетается с базовыми брюками, джинсами и лоферами.

Кожаная куртка

Базовый осенний образ всегда включает в себя кожаную куртку. А вот какую именно надеть – выбирать вам. Если хотите получить классический образ – выбирайте черную косуху, если же трендовую – винтажную с потертостями.

Бомбер

Бомбер не собирается выходить из трендов, так что можете смело его добавлять в свой гардероб. Чтобы добавить образу особой изюминки – завершайте look бейсболкой.

Стеганая куртка

Черная или оливковая стеганная куртка уже несколько сезонов держится в трендах. Эта вещь идеально подойдет к лаконичным осенним аутфитам, так что вам стоит иметь ее в своем гардеробе.

Тренч

Осенью кожа снова будет актуальна, но чтобы вы смогли составить множество классических образов, предлагаем делать ставку на базу – песочный тренч длины меди.

Пальто

Благодаря своему теплому материалу пальто становится неизменной классикой из года в год. Выбирайте такой крой пальто, чтобы вы смогли его свободно носить не только с сапогами, но и с кроссовками.