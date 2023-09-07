Джинсы настолько универсальны, что идеально подходят для ежедневных обыденных образов, а также для вечерних расслабленных аутфитов. Джинсы рассчитаны прослужить нам не один сезон и стать волшебной палочкой в любой момент.

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Есть много способов носить джинсы. В общем – с чем угодно, но мы покажем вам интересные аутфиты, каждый раз примеряющие модные блоггеры.

Рубашка

Рубашка белого или голубого и джинсы – идеальный тандем. Носите этот образ с кроссовками, лоферами или туфлями на каблуке.

Кожаная куртка

Осенью снова будет в моде винтажная куртка с потертостями, так что смело можете применять ее к своим аутфитам. Впрочем, черные куртки также остаются актуальными. Особенно хорошо они подходят к черным сапогам.

Жакет

Также довольно элегантно и стильно выглядят образы с жакетами. Если одеть кроссовки – получите расслабленный образ, а если добавите лоферы – сдержанный образ. Экспериментируйте с фасонами – выбирайте оверсайз модели или приталенные, которые в моде этим сезоном.

Длинное пальто

Пальто длины миди или макси черного цвета в паре с джинсами – отличный аутфит для осеннего времени. Добавьте сапоги на каблуке, чтобы получить элегантный образ.

Балетки

В начале осени добавляйте в джинсы балетки Мэри Джейн, которые до сих пор остаются актуальными. Верх подбирайте любой. Но лучше будут выглядеть расслабленные рубашки.