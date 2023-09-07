Джинси настільки універсальні, що ідеально підходять для щоденних буденних образів, а також для вечірніх розслаблених аутфітів. Джинси розраховані прослужити нам не один сезон та стати чарівною паличкою в будь-який момент.

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Є чимало способів носити джинси. Загалом – з чим завгодно, але ми покажемо вам цікаві аутфіти, які щоразу приміряють модні блогерки.

Сорочка

Сорочка білого чи блакитного кольору та джинси – ідеальний тандем. Носіть цей образ з кросівками, лоферами чи туфлями на підборах.

Шкіряна куртка

Восени знову буде в моді вінтажна куртка з потертостями, тож сміливо можете застосовувати її до своїх аутфітів. Втім чорні куртки також залишаються актуальними. Особливо гарно вони пасують до чорних чобіт.

Жакет

Також доволі елегантно та стильно виглядають образи з жакетами. Якщо одягнути кросівки – отримаєте розслаблений образ, а якщо додасте лофери – стриманий образ. Експериментуйте з фасонами – обирайте оверсайз моделі або ж приталені, які в моді цього сезону.

Довге пальто

Пальто довжини міді чи максі чорного кольору в парі з джинсами – чудовий аутфіт для осінньої пори. Додайте чоботи на підборах, аби отримати елегантний образ.

Балетки

На початку осені додавайте до джинсів балетки Мері Джейн, які досі залишаються актуальними. Верх підбирайте будь-який. Але найкраще виглядатимуть розслаблені сорочки.