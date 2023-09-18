Тренчкот (також тренч) вже декілька сезонів поспіль не виходить з моди. Ця модель дощового плаща вирізняється не лише практичністю, а й дозволяє створювати неповторні осінні образи.

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У тренді зараз класичні бежеві та карамельні тренчкоти, але світові дизайнери цим не обмежились. Про нові модні дизайни тренчів із колекцій брендів осінь-зима 2022/2023 – далі у матеріалі.

Комбіновані

Цього сезону світові бренди не оминули тренд на мікс текстур та відтінків. Комбіновані тренчкоти з'явились у колекціях таких дизайнерів, як Lemaire та Burberry, та вже встигли зробити фурор у світі моди. Тож якщо ви у пошуках оригінального тренча на щодень, будьте певні, що поєднання різних кольорів, тканин або шкіри у верхньому одязі стане найкращим рішенням.



Багато модниць надають перевагу оригінальним комбінованим дизайнам / Viva Top

Шкіряні

Пальма першості залишається за шкіряними речами у сезоні осінь-зима 2022/2023. І якщо шкіряним бомбером або курткою вже нікого не здивуєш, то тренчкот виконаний з екошкіри стане стильним доповненням осіннього гардероба. Найстильніші варіанти – шкіряний тренч Prada лілового кольору та тренчкот відтінку солона карамель від Gabriela Hearst.



Шкіряний тренч – ідеальний на дощову погоду / Pexels

Об'ємні

Вільний крій виробу або об'ємні рукави є популярними елементами класичного силуету тренчкоту. До того ж із таким варіантом верхнього одягу легко створювати багатошаровість в образі. Нові дизайни об'ємних тренчів можна віднайти у цьогорічних колекціях Rejina Pyo та Sacai. А-силует у таких виробах виглядає особливо приголомшливо.



Додайте родзинку у свій гардероб у вигляді об'ємного тренчкота / Pexels

Деконструкція

Небанальні дизайни тренчкотів заполонили подіуми сезону осінь-зима 2022/2023. Асиметричний крій, відсутність рукавів або відкриті боки – дизайнери цьогоріч надали перевагу експериментам, аби задовольнити найвибагливіших та найсміливіших модниць. Якщо ви бажаєте розбавити осінній гардероб чимось екстравагантним, а проте практичним та стильним, колекції Alexander McQueen та Coperni створені для вас. Тим паче можна не додавати аксесуарів в образ, адже такий оригінальний тренч збере на собі усі погляди перехожих!



Лакований тренч – must-have цього сезону / Pexels

Автор: Анастасія Доскоч