Девушки выбирают тренчи благодаря своей универсальности, поскольку сочетаются они с чем угодно – от обычного свитера до блузки, от сапог на каблуках до кроссовок и от платья до спортивных штанов.
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Широкий диапазон вещей позволяет без колебаний добавлять тренч в свой гардероб, поскольку идей для стилизаций найдется множество. Поскольку мы приближаемся к теплой погоде и солнечным дням, поэтому предлагаем вам несколько интересных аутфитов от модниц, которыми вы сможете вдохновиться и повторить.
Тренч + джинсы + сапоги
Это одна из самых классических комбинаций. Этот вечный образ можно носить хоть каждый день, меняя при этом различные фасоны джинсов и свитер.
Тренч + брюки палаццо
Сочетать удлиненный тренч с брюками палаццо – это основной элемент современности. Чтобы менять стили, стилизуйте с тренчем кроссовки и сапоги на каблуках.
Тренч + белые брюки
Попробуйте совместить белые широкие брюки с тренчем. Сделайте красивую прическу и добавьте стильную сумку, чтобы ваш образ выглядел гармонично.
Тренч + юбка плиссе
Чтобы создать образ в стиле преппи, сочетайте белую футболку или лонгслив с юбкой и завершите образ лоферами с белыми носками.
Тренч + балетки
Если хотите создать образ во французском стиле, дополняйте аутфит минималистичными балетками.
Тренч + бейсболка
Нотку кэжуальности и спорта можно добавить благодаря лосинам и кроссовкам и головному убору. Довершайте свои аутфиты кепкой, чтобы воссоздать расслабленный аутфит.