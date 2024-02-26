Девушки выбирают тренчи благодаря своей универсальности, поскольку сочетаются они с чем угодно – от обычного свитера до блузки, от сапог на каблуках до кроссовок и от платья до спортивных штанов.

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Широкий диапазон вещей позволяет без колебаний добавлять тренч в свой гардероб, поскольку идей для стилизаций найдется множество. Поскольку мы приближаемся к теплой погоде и солнечным дням, поэтому предлагаем вам несколько интересных аутфитов от модниц, которыми вы сможете вдохновиться и повторить.

Тренч + джинсы + сапоги

Это одна из самых классических комбинаций. Этот вечный образ можно носить хоть каждый день, меняя при этом различные фасоны джинсов и свитер.

Тренч + брюки палаццо

Сочетать удлиненный тренч с брюками палаццо – это основной элемент современности. Чтобы менять стили, стилизуйте с тренчем кроссовки и сапоги на каблуках.

Тренч + белые брюки

Попробуйте совместить белые широкие брюки с тренчем. Сделайте красивую прическу и добавьте стильную сумку, чтобы ваш образ выглядел гармонично.

Тренч + юбка плиссе

Чтобы создать образ в стиле преппи, сочетайте белую футболку или лонгслив с юбкой и завершите образ лоферами с белыми носками.

Тренч + балетки

Если хотите создать образ во французском стиле, дополняйте аутфит минималистичными балетками.

Тренч + бейсболка

Нотку кэжуальности и спорта можно добавить благодаря лосинам и кроссовкам и головному убору. Довершайте свои аутфиты кепкой, чтобы воссоздать расслабленный аутфит.