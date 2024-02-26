По своей природе, большинство трендов являются временными, а вот некоторые есть в моде уже десятилетиями, поэтому приобрести их всегда будет разумной инвестицией. Если вы планируете обновить свой гардероб в 2024 году, то оцените чего именно не хватает в вашем шкафу и добавьте определенную одежду и аксессуары, которые сделают ваши образы более элегантными.

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Советуем добавить в свой гардероб несколько классических изделий – от простого трикотажа до блузы, которые всегда в моде.

Карамельный тренч

Тренч карамельного оттенка – идеальный наряд на весну благодаря своей универсальности. Носите их с брюками, леггинсами или джинсами. Также тренч прекрасно сочетается с сапогами, кроссовками, лоферами или балетками.

Шелковая блуза

Для ужина в ресторане или свиданий выбирайте для себя шелковую или атласную блузу. Она хорошо сочетается с брюками палаццо, юбкой или даже базовыми джинсами. Чтобы освежить образ – надевайте эффектную обувь или сумку в цвете бордо.

Жемчуг

Аксессуары с жемчугом никогда не выходят из моды. Выбирайте для себя минималистичные серьги или кольцо с изящной жемчужиной.

Трикотажный свитер

В вашем гардеробе должно найтись место для свитера с V-образным вырезом или воротником. Носите их с белыми джинсами или любыми брюками.

Бордовая сумка

Все признаки указывают на то, что в 2024 году в моде будут бордовые сумки. Именно поэтому вам стоит добавить в свой гардероб сумку в оттенке мерло или рубин.