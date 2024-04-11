Костюм является неизменной базой в нашем гардеробе, пишет Fashion 24. Он не угасает из наших образов ни в одно время года, а когда на улице становится солнечно и тепло, то жакет и брюки становятся лучшими помощниками для создания интересных аутфитов.

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Известные мировые и украинские дизайнеры уже давно пошли гораздо дальше, чем классические костюмы и вносят разнообразие с помощью интересных деталей, фактур, цветов и фасонов.

Особенно популярны в этом сезоне костюмы-тройки, которые состоят из жилетки или корсета, жакета и брюк. Последний вариант можно заменить юбкой плиссе или шортами, если хочется внести немного разнообразия в свои аутфиты.

Советуем вам присмотреться к нескольким образам инфлюенсеров, чтобы подобрать для себя костюм на весенний сезон.

Костюм + галстук

Красный – это мегахитовый цвет 2024 года. Несмотря на то, что дизайнеры предлагают другие оттенки, он все равно не потерял популярности. Чтобы создать интересный образ, примерьте жакет и шорты красного цвета с добавлением белой рубашки и красного галстука.

Костюм + бретонка

Модная инфлюенсерка Алина Френдий показывает на своем примере, как можно стильно носить жакет и шорты бермуды. Она дополнила look босоножками, сумкой-клатчем и бретонкой.

Жакет + юбка плиссе

Попробуйте заменить привычные для нас брюки короткой юбкой плиссе. Такой образ выглядит словно школьный костюм и является в этом году довольно популярным. Под низ наденьте футболку или свитер в тон и завершите look лоферами с белыми носками.

Базовый брючный костюм + туфли

Пусть в вашем гардеробе найдется место для классического костюма в базовых цветах. Сочетайте его с туфлями на каблуке для праздничных выходов или с кроссовками для повседневных образов.

Костюм-тройка

Француженка Жюли Феррери на своем примере показывает, как стильно и элегантно выглядит черный костюм-тройка в сочетании с массивными золотыми украшениями.

Повторить такие образы достаточно легко, поскольку они не требуют особых стилистических умений. Костюм сам по себе является самодостаточным, вам стоит его только усовершенствовать с помощью аксессуаров – сумки, очков или украшений.