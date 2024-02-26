За своєю природою, більшість трендів є тимчасовими, а от деякі є в обігу вже десятиліттями, тож придбати їх завжди буде розумною інвестицією. Якщо ви плануєте оновити свій гардероб у 2024 році, тож оцініть чого саме не вистачає у вашій шафі та додайте певний одяг та аксесуари, які зроблять ваші образи елегантнішими.

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Радимо додати до свого гардероба кілька класичних виробів – від простого трикотажу до блузи, які завжди є в моді.

Карамельний тренч

Тренч карамельного відтінку – ідеальне вбрання на весну завдяки своїй універсальності. Носіть їх зі штанами, легінсами чи джинсами. Також тренч чудово поєднується з чоботами, кросівками, лоферами чи балетками.

Шовкова блуза

Для вечері в ресторані чи побачень обирайте для себе шовкову чи атласну блузу. Вона гарно поєднується зі штанами палаццо, спідницею чи навіть базовими джинсами. Щоб освіжити образ – одягайте ефектне взуття чи сумку в кольорі бордо.

Перлини

Аксесуари з перлинами ніколи не виходять з моди. Обирайте для себе мінімалістичні сережки чи перстень з витонченою перлинкою.

Трикотажний светр

У вашому гардеробі має знайтися місце для светра з V-подібним вирізом чи коміром. Носіть їх з білими джинсами чи будь-якими штанами.

Бордова сумка

Всі ознаки вказують на те, що у 2024 році в моді будуть бордові сумки. Саме тому вам варто додати до свого гардероба сумку у відтінку мерло чи рубін.