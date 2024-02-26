Дівчата обирають тренчі завдяки своїй універсальності, оскільки поєднуються вони з будь-чим – від звичайного светра до блузки, від чобіт на підборах до кросівок та від сукні до спортивних штанів.

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Широкий діапазон речей дозволяє без вагань додавати тренч у свій гардероб, оскільки ідей для стилізацій знайдеться безліч. Оскільки ми наближаємося до теплої погоди та сонячних днів, тож пропонуємо вам кілька цікавих аутфітів від модниць, якими ви зможете надихнутися та повторити.

Тренч + джинси + чоботи

Це одна з найкласичніших комбінацій. Цей вічний образ можна носити хоч кожного дня, змінюючи при цьому різні фасони джинсів та светр.

Тренч + штани палаццо

Поєднувати подовжений тренч зі штанами палаццо – це основний елемент сучасності. Щоб змінювати стилі, стилізуйте з тренчем кросівки та чоботи на підборах.

Тренч + білі штани

Спробуйте поєднати білі широкі штани з тренчем. Зробіть красиву зачіску та додайте стильну сумку, щоб ваш образ виглядав гармонійно.

Тренч + спідниця плісе

Щоб створити образ у стилі преппі, поєднайте білу футболку чи лонгслів зі спідницею та довершіть образ лоферами з білими шкарпетками.

Тренч + балетки

Якщо хочете створити образ у французькому стилі, доповнюйте аутфіт мінімалістичними балетками.

Тренч + бейсболка

Нотку кежуальності та спорту можна додати завдяки лосинам та кросівкам та головному убору. Довершуйте свої аутфіти кепкою, щоб відтворити розслаблений аутфіт.