Абрикосовый, оливковый и лавандовый: топ-5 популярнейших цветов зимы 2023

В центре внимания этой зимой оказались пять цветов. Все они яркие и смогут придать вашему образу правильные акценты. С такими цветами вам не придется скучать, ведь они точно прибавят настроения в пасмурный день.

В гардеробе каждой модницы этой зимой должно быть 5 ярких цветов. К примеру, оранжевый вызовет на вашем лице улыбку, а оливковый придаст умиротворению.

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Абрикосовый оранжевый

Персиковый оттенок оранжевого подарит вам энергию. Такой цвет в образе восстанавливает и заряжает. Выбирайте оранжевый на трикотажных вещах, верхней одежде и аксессуарах.



Трендовые цвета зимы 2023 / Фото с Elle

Оливковый зеленый

Оттенки зеленого помогут вам умиротвориться благодаря своему цвету. Зеленые тона помогут снизить уровень тревоги и стресса в организме. В этом сезоне оливковый цвет можно увидеть на искусственном меху, мягком трикотаже, матовом джерсе и базовых вещах.



Трендовые цвета зимы 2023 / Фото с Elle



Трендовые цвета зимы 2023 / Фото с Elle

Цифровой лавандовый

Цифровой лавандовый – это мягкий сиреневый оттенок. Этот цвет красиво смотрится на вязаных вещах, жакетах и лонгсливах.



Трендовые цвета зимы 2023 / Фото с Elle

Питательный желто-зеленый

Такой неординарный цвет обращает на себя внимание. Если вы хотите выделиться этой зимой, то вам определенно нужно приобрести вещи в этом оттенке.



Трендовые цвета зимы 2023 / Фото с Elle

Красный всплеск

Смелый красный цвет будет присутствовать во многих вещах этой зимой. Дизайнеры уже представили в этом цвете платья в стиле 60-х, атласные клатчи и роскошные трикотажные платья.



Трендовые цвета зимы 2023 / Фото с Elle