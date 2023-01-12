У гардеробі кожної модниці цієї зими мають бути 5 яскравих кольорів. До прикладу, помаранчевий викличе на вашому обличчя усмішку, а оливковий додасть умиротворення.

Читайте також Трендове пальто сезону – в принт "ялинка": як воно виглядає

Абрикосовий помаранчевий

Персиковий відтінок помаранчевого подарує вам енергію. Такий колір в образі відновлює та заряджає. Обирайте помаранчевий на трикотажних речах, верхньому одязі та аксесуарах.



Трендові кольори зими 2023 / Фото з Elle

Оливковий зелений

Відтінки зеленого допоможуть вам умиротворитися завдяки своєму кольору. Зелені тони допоможуть зменшити рівень тривоги та стресу в організмі. Цього сезону оливковий колір можна побачити на штучному хутрі, м’якому трикотажі, матовому джерсі та базових речах.



Трендові кольори зими 2023 / Фото з Elle



Трендові кольори зими 2023 / Фото з Elle

Цифровий лавандовий

Цифровий лавандовий — це м’який бузковий відтінок. Цей колір гарно виглядає на в’язаних речах, жакетах і лонгслівах.



Трендові кольори зими 2023 / Фото з Elle

Живильний жовто-зелений

Такий неординарний колір привертає до себе увагу. Якщо ви хочете виділитися цієї зими, то вам точно треба придбати речі в цьому відтінку.



Трендові кольори зими 2023 / Фото з Elle

Червоний сплеск

Сміливий червоний колір буде присутній в багатьох речах цієї зими. Дизайнери вже представил в цьому кольорі сукні у стилі 60-х, атласні клатчі і розкішні трикотажні сукні.



Трендові кольори зими 2023 / Фото з Elle