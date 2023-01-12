Непідвладна часу модель з графічним принтом ідеально підходить для комфортного і стильного зимового сезону. Ялинкове пальто вже з’явилося в гардеробі Гейлі Бібер, яке вона завзято носить з сірим світшотом і темно-сірими джинсами.

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Знаменитість створила total look придбавши маскулінне пальто сірого кольору від бренду Saint Laurent довжини максі з англійським візерунком "ялинка" авторства Ентоні Ваккарелло. Свій аутфіт Гейлі довершила мінімалістичною сірою сумкою Bottega Veneta Mini Jodie.



Трендове пальто зими / Фото з Vogue

До ялинкового принта цієї зими придивилася француженка Каміль Шар'єр, примірявши пальто сірого кольору з колекції Prada. Модниця Анна Лор Ме Моро представила в колекції своєї марки також пальто з діагональним візерунком.



Трендове пальто зими / Фото з Vogue



Трендове пальто зими / Фото з Vogue

Fashion-редактор Financial Times Джо Еллісон також має у своїй колекції ялинкове пальто. Під низ вона приміряла трикотажну сукню сірого кольору.

Шевронний малюнок в косі смужки надає традиційному зимовому пальто необхідного шику. Шоколадний, сірий чи бежевий відтінки, двобортна модель чи з горловиною-вирвою, приталене чи об'ємне пальто – обирайте те, що подобається вам найбільше.



Трендове пальто зими / Фото з Vogue