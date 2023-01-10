Fashion-експерти радять робити ставку на екошкіру, адже моделі зі штучної шкіри користуються великою популярністю, пише 24 канал. Мас-маркети пропонують чималий вибір штанів з екошкіри різних фасонів, кольорів та крою.
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Шкіряні штани зараз настільки популярні, як і базові джинси. Штани з чорної шкіри – універсальна модель, яка підходить під будь-який верх. Зверніть увагу на декілька комбінацій, які дозволять вам створити зі шкіряними штанами бездоганний look.
З водолазкою
Поєднуйте вузькі чи широкі джинси з водолазкою базових кольорів. Носіть з чоботами на підборах, трендовими козаками чи черевиками челсі.
Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest
Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest
Зі светром
Взимку утеплені штани вдало поєднуються зі светром грубої в’язки або модним фасоном на змійці чи відкладним коміром.
Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest
Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest
Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest
З жакетом
Якщо хочете створити жіночний образ, стилізуйте шкіряні штани з жакетом. Під низ можете одягати лонгслів чи топ у білизняному стилі.
Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest
Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest
З сорочкою
У вільних шкіряних штанах та фланелевій сорочці в клітинку можете сміливо вирушати на прогулянку з друзями. До такого невимушеного комплекту можете додати бейсболку та черевики на шнурівках.
Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest