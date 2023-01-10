Fashion-эксперты советуют делать ставку на экокожи, ведь модели из искусственной кожи пользуются большой популярностью. 24 канал. Масс-маркеты предлагают немалый выбор брюк из экокожи разных фасонов, цветов и кроя.

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Кожаные брюки сейчас столь популярны, как и базовые джинсы. Брюки из черной кожи – универсальная модель, подходящая под любой верх. Обратите внимание на несколько комбинаций, которые позволят вам создать с кожаными брюками безупречный look.

С водолазкой

Сочетайте узкие или широкие джинсы с водолазкой базового цвета. Носите с сапогами на каблуке, трендовыми казаками или ботинками челси.



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest

Со свитером

Зимой утепленные брюки удачно сочетаются со свитером грубой вязки или модным фасоном на змейке или отложным воротником.



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest

С жакетом

Если хотите создать женственный образ, стилизуйте кожаные брюки с жакетом. Под низ можете одевать лонгслив или топ в белье.



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest

С рубашкой

В свободных кожаных штанах и фланелевой рубашке в клетку можете смело отправляться на прогулку с друзьями. В такой непринужденный комплект можно добавить бейсболку и ботинки на шнуровках.



Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest