Fashion-эксперты советуют делать ставку на экокожи, ведь модели из искусственной кожи пользуются большой популярностью. 24 канал. Масс-маркеты предлагают немалый выбор брюк из экокожи разных фасонов, цветов и кроя.
Читайте также 10 самых главных вещей для сезона весна-лето 2023: как выглядят модные новинки
Кожаные брюки сейчас столь популярны, как и базовые джинсы. Брюки из черной кожи – универсальная модель, подходящая под любой верх. Обратите внимание на несколько комбинаций, которые позволят вам создать с кожаными брюками безупречный look.
С водолазкой
Сочетайте узкие или широкие джинсы с водолазкой базового цвета. Носите с сапогами на каблуке, трендовыми казаками или ботинками челси.
Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest
Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest
Со свитером
Зимой утепленные брюки удачно сочетаются со свитером грубой вязки или модным фасоном на змейке или отложным воротником.
Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest
Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest
Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest
С жакетом
Если хотите создать женственный образ, стилизуйте кожаные брюки с жакетом. Под низ можете одевать лонгслив или топ в белье.
Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest
Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest
С рубашкой
В свободных кожаных штанах и фланелевой рубашке в клетку можете смело отправляться на прогулку с друзьями. В такой непринужденный комплект можно добавить бейсболку и ботинки на шнуровках.
Стильные образы с кожаными штанами / Фото из Pinterest