В новом сезоне в моде будут брюки и юбки с накладными карманами, эстетика гранж, асимметрия, деним, драпировка и серебристые оттенки.

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Большие карманы

Весной присмотритесь к утилитарным штанам с накладными карманами. Брюки карго будут особенно популярны в новом сезоне, так что можете сделать ставку именно на такой элемент гардероба.

Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue

Будуарный стиль

В новом сезоне в моде будут корсеты, ночные рубашки с кружевной отделкой и прозрачные платья. Обращайте внимание на платья в бельевом стиле.



Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue

Фигурные силуэты

Большие объемы в бедрах возвращаются. Бренд Loewe сделал ставку на бархатную версию.



Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue

Стиль гранж

В этом году произойдет возвращение стиля гранж. В центре внимания в коллекциях весна-лето 2023 – расстегнутые трикотажные изделия, шотландка, фланелевые рубашки и потертый деним.



Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue

Ассиметричные подолы

В новом сезоне асимметрия заняла главную позицию в коллекциях брендов. В теплое время года выбирайте юбки и платья с асимметричными подолами.



Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue

Total denim

Деним считается одним из главных трендов весенне-летнего сезона. Выбирайте джинсовые корсеты, боди, рубашки и куртки к своим джинсам.



Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue

Серебро

Дизайнеры очень сильно очарованы серебром, поэтому любой наряд и аксессуары цвета металлик станут отличным дополнением к вашему образу.



Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue

Гламурные детали

Рафия, блестки, мишура, перья и бахрома – модный тренд нового сезона. Делайте ставку на гламурные детали для праздничного выхода.



Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue

Драпирование

Дизайнеры активно стали применять драпировки в своих образах. Трикотаж, тяжелый бархат, прозрачная органза и шифон смотрятся с драпировкой особенно соблазнительно.



Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue

Творческая броня

События в Украине отразились в коллекциях модных брендов. Дизайнеры создали наряды, напоминающие броню.



Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue