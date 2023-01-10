У новому сезоні в моді будуть штани та спідниці з накладними кишенями, естетика гранж, асиметрія, денім, драпірування та сріблясті відтінки.

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Великі кишені

На весну придивіться до утилітарних штанів з накладними кишенями. Штани карго будуть особливо популярні в новому сезоні, тож можете зробити ставку саме на такий елемент гардероба.

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Трендові речі весняно-літнього сезону 2023 / Фото з Vogue

Будуарний стиль

У новому сезоні в моді будуть корсети, нічні сорочки з мереживним оздобленням та цілковито прозорі сукні. Звертайте увагу на сукні в білизняному стилі.



Трендові речі весняно-літнього сезону 2023 / Фото з Vogue

Фігурні силуети

Великі об’єми у стегнах повертаються. Бренд Loewe зробив ставку на оксамитову версію.



Трендові речі весняно-літнього сезону 2023 / Фото з Vogue

Стиль гранж

Цього року станеться повернення стилю гранж. В центрі уваги в колекціях весна-літо 2023 – розстебнуті трикотажні вироби, шотландка, фланелеві сорочки та потертий денім.



Трендові речі весняно-літнього сезону 2023 / Фото з Vogue

Асиметричні подоли

У новому сезоні асиметрія посіла головну позицію в колекціях брендів. В теплу пору року обирайте спідниці та сукні з асиметричними подолами.



Трендові речі весняно-літнього сезону 2023 / Фото з Vogue

Total denim

Денім вважається одним із головних трендів весняно-літнього сезону. Обирайте джинсові корсети, боді, сорочки та куртки до своїх джинсів.



Трендові речі весняно-літнього сезону 2023 / Фото з Vogue

Срібло

Дизайнери надзвичайно сильно зачаровані сріблом, тож будь-яке вбрання та аксесуари кольору металік стануть чудовим доповненням до вашого образу.



Трендові речі весняно-літнього сезону 2023 / Фото з Vogue

Гламурні деталі

Рафія, лелітки, мішура, пір'я та бахрома – модний тренд нового сезону. Робіть ставку на гламурні деталі для особливого святкового виходу.



Трендові речі весняно-літнього сезону 2023 / Фото з Vogue

Драпірування

Дизайнери активно почали застосовувати драпірування у своїх образах. Трикотаж, важкий оксамит, прозора органза та шифон виглядають з драпіруванням особливо спокусливо.



Трендові речі весняно-літнього сезону 2023 / Фото з Vogue

Творча броня

Події в України віддзеркалилися в колекціях модних брендв. Дизайнери створили вбрання, що нагадує броню.



Трендові речі весняно-літнього сезону 2023 / Фото з Vogue