Неподвластная времени модель с графическим принтом идеально подходит для комфортного и стильного зимнего сезона. Елочное пальто уже появилось в гардеробе Гейли Бибер, которое она упорно носит с серым свитшотом и темно-серыми джинсами.

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Знаменитость создала total look, приобретя маскулинное пальто серого цвета от бренда Saint Laurent длины макси с английским узором "елка" авторства Энтони Ваккарелло. Свой аутфит Гейли завершила минималистической серой сумкой Bottega Veneta Mini Jodie.



Трендовое пальто зимой / Фото с Vogue

К елочному принту этой зимой присмотрелась француженка Камиль Шарьер, примерив пальто серого цвета из коллекции Prada. Модница Анна Лор Мэ Моро представила в коллекции своей марки также пальто с диагональным узором.



Трендовое пальто зимой / Фото с Vogue



Трендовое пальто зимой / Фото с Vogue

Fashion-редактор Financial Times Джо Эллисон также имеет в своей коллекции елочное пальто. Под низ она примеряла трикотажное платье серого цвета.

Шевронный рисунок в косой полоске придает традиционному зимнему пальто необходимый шик. Шоколадный, серый или бежевый оттенки, двубортная модель или с горловиной-вырвой, приталенное или объемное пальто – выбирайте то, что вам больше всего нравится.



Трендовое пальто зимой / Фото с Vogue