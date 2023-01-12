В гардеробе каждой модницы этой зимой должно быть 5 ярких цветов. К примеру, оранжевый вызовет на вашем лице улыбку, а оливковый придаст умиротворению.
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Абрикосовый оранжевый
Персиковый оттенок оранжевого подарит вам энергию. Такой цвет в образе восстанавливает и заряжает. Выбирайте оранжевый на трикотажных вещах, верхней одежде и аксессуарах.
Трендовые цвета зимы 2023 / Фото с Elle
Оливковый зеленый
Оттенки зеленого помогут вам умиротвориться благодаря своему цвету. Зеленые тона помогут снизить уровень тревоги и стресса в организме. В этом сезоне оливковый цвет можно увидеть на искусственном меху, мягком трикотаже, матовом джерсе и базовых вещах.
Трендовые цвета зимы 2023 / Фото с Elle
Трендовые цвета зимы 2023 / Фото с Elle
Цифровой лавандовый
Цифровой лавандовый – это мягкий сиреневый оттенок. Этот цвет красиво смотрится на вязаных вещах, жакетах и лонгсливах.
Трендовые цвета зимы 2023 / Фото с Elle
Питательный желто-зеленый
Такой неординарный цвет обращает на себя внимание. Если вы хотите выделиться этой зимой, то вам определенно нужно приобрести вещи в этом оттенке.
Трендовые цвета зимы 2023 / Фото с Elle
Красный всплеск
Смелый красный цвет будет присутствовать во многих вещах этой зимой. Дизайнеры уже представили в этом цвете платья в стиле 60-х, атласные клатчи и роскошные трикотажные платья.
Трендовые цвета зимы 2023 / Фото с Elle