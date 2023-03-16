Мода – вещь изменчивая, и то, что было популярно еще в предыдущие сезоны, сейчас уже является абсолютным антитрендом, пишет 24 канал.

Читайте также Актуальные тренчи на весну 2023: советуют одевать мировые дизайнеры

Нам довольно часто жалко выбрасывать свои вещи, впрочем, это все-таки стоит сделать. Некоторые наряды уже отжили свое звездное время, а на замену пришли не менее стильные вещи, которые способны подчеркнуть ваш стиль.

Жилеты с капюшоном

Говорите твердое нет жилетам с капюшоном, особенно приталенным, которые сковывают движения и не дают возможности свободно двигаться. Лучше сделайте ставку на объемные модели, которые сейчас стильны и актуальны.



Антитрендовые вещи весны / Фото из Pinterest

Рваные джинсы

Рваные джинсы были очень популярны еще несколько лет назад, но сейчас ими лучше не дополнять свои образы, поскольку они вмиг испортят все ваши старания. Выбирайте базовые модели в голубом цвете, которые не привлекают много внимания и легко сочетаются с любым нарядом.



Антитрендовые вещи весны / Фото из Pinterest

Футболка с надписью

Футболки с надписью уже тоже отжили. Лучше выберите простое изделие без надписей, чтобы выглядеть стильно. Надписи на футболках только дешевят образ.



Антитрендовые вещи весны / Фото из Pinterest