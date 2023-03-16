В новых коллекциях дизайнеры предлагают выбирать, кроме классических бежевых тренчкотов, другие интерпретации: из лакированной или матовой кожи, с перфорацией или длиной макси.

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Тренч является базовым элементом гардероба, который завершает наши образы весной и осенью. Трудно себе представить образы без этой верхней одежды, которая идеально подходит к любому наряду. Тренч идеально подходит к дениму, джемперам, брючным костюмам, трикотажным платьям, кожаным юбкам и рубашкам свободного кроя.

Универсальный плащ также прекрасно стилизуется с массивными ботинками, кроссовками, туфлями-лодочками и лоферами.

Известные бренды хоть и любят создавать что-то новое, впрочем, все равно показывают в коллекциях тренчи в базовых бежевых цветах или презентуют кожаные изделия, которые сейчас так актуальны.

Глядя на коллекции брендов, наблюдается тенденция на длину макси. Выглядит удлиненный тренч очень стильно и элегантно. Кроме этого, обращайте внимание на цвета, способные освежить ваш аутфит.

Если хотите добиться максимально эффектного образа – создавайте ваш образ в одном цвете с тренчем. Как показывают выходы моделей на подиуме, монохромный вид выглядит очень стильно.



Модные тренчкоты на весну 2023 / Фото с Vogue



Модные тренчкоты на весну 2023 / Фото с Vogue



Модные тренчкоты на весну 2023 / Фото с Vogue



Модные тренчкоты на весну 2023 / Фото с Vogue



Модные тренчкоты на весну 2023 / Фото с Vogue



Модные тренчкоты на весну 2023 / Фото с Vogue