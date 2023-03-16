Если вы ищете вдохновение для интересных весенних образов, то советуем вам разнообразить свои выходы интересным верхом, который придаст аутфиту изюминки.

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Просматривая образы инфлюэнсеров, можно сделать вывод, что к их самым популярным вещам относятся несколько нарядов, которые найдутся в гардеробе у каждой девушки. Эти простые вещи прекрасно сочетаются с джинсами разных типов и леггинсами.

Стеганая куртка

Стеганные куртки остаются лидерами среди повседневной верхней одежды. Эта куртка прекрасно сочетается с джинсами и лосинами, а также с любой обувью – от сапог на каблуке до базовых белых кроссовок.



Интересные образы с джинсами и лосинами / Фото из Pinterest



Интересные образы с джинсами и лосинами / Фото из Pinterest

Белая рубашка

Белая рубашка – это прекрасное сочетание джинсов и леггинсов. Выбирайте в этом сезоне оверсайзную модель, которую можно носить застегнув пуговицы, или наоборот, надев майку под низ.



Интересные образы с джинсами и лосинами / Фото из Pinterest



Интересные образы с джинсами и лосинами / Фото из Pinterest

Кофты с воротником

Вязаная кофта с воротником поможет вам создать простой, но стильный образ. Этот наряд до сих пор остается актуальным, поэтому сочетайте удлиненные модели с лосинами, а более короткие – с любимыми джинсами.



Интересные образы с джинсами и лосинами / Фото из Pinterest

Свитера в полоску

Ансамбль джинсов со свитером в полоску – интересное и эффектное сочетание базовых вещей. Свитер с полоской относится к базовому гардеробу француженок, поэтому срок его годности может быть очень длинным.



Интересные образы с джинсами и лосинами / Фото из Pinterest