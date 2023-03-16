Якщо ви шукаєте натхнення для цікавих весняних образів, то радимо вам урізноманітними свої виходи цікавим верхом, який додасть аутфіту родзинки.

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Переглядаючи образи інфлюенсерів, можна дійти висновку, що до їхніх найпопулярніших речей належать кілька вбрань, які знайдуться у гардеробі в кожної дівчини. Ці прості речі чудово поєднуються з джинсами різних типів та легінсами.

Стьобана куртка

Стьобані куртки залишаються лідерами серед повсякденного верхнього одягу. Ця куртка чудово поєднується з джинсами та лосинами, а також з будь-яким взуттям – від чобіт на підборах до базових білих кросівок.



Цікаві образи з джинсами і лосинами / Фото з Pinterest



Цікаві образи з джинсами і лосинами / Фото з Pinterest

Біла сорочка

Біла сорочка – це чудове поєднання до джинсів та легінсів. Обирайте цього сезону оверсайзну модель, яку можна носити застібнувши ґудзики, або навпаки, одягнувши під низ майку.



Цікаві образи з джинсами і лосинами / Фото з Pinterest



Цікаві образи з джинсами і лосинами / Фото з Pinterest

Кофти з коміром

В’язана кофта з коміром допоможе вам створити простий, але стильний образ. Це вбрання ще досі залишається актуальним, тож поєднуйте подовжені моделі з лосинами, а коротші – з улюбленими джинсами.



Цікаві образи з джинсами і лосинами / Фото з Pinterest

Светри в смужку

Ансамбль джинсів зі светром у смужку – цікаве та ефектне поєднання базових речей. Светр зі смужкою належить до базового гардеробу француженок, тож термін його придатності може бути дуже довгим.



Цікаві образи з джинсами і лосинами / Фото з Pinterest