Мода – річ мінлива, і те, що було популярним ще попередні сезони, зараз вже є абсолютним антитрендом, пише 24 канал.

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Нам доволі часто стає шкода викидати свої речі, втім це таки варто зробити. Деяке вбрання вже віджило свій зірковий час, а на заміну прийшли не менш стильні речі, які здатні підкреслити ваш стиль.

Жилети з капюшоном

Кажіть тверде "ні" жилетам з капюшоном, особливо приталеним, які сковують рухи та не дають можливості вільно рухатися. Краще зробіть ставку на об’ємні моделі, які зараз стильні та актуальні.



Антитрендові речі весни / Фото з Pinterest

Рвані джинси

Рвані джинси були дуже популярними ще кілька років тому, але зараз ними краще не доповнювати свої образи, оскільки вони вмить зіпсують всі ваші старання. Обирайте базові моделі в блакитному кольорі, які не привертають до себе багато уваги та легко поєднуються з будь-яким вбранням.



Антитрендові речі весни / Фото з Pinterest

Футболка з надписом

Футболки з надписом вже теж віджили своє. Краще оберіть простий виріб без надписів, аби виглядати стильно. Надписи на футболках лише дешевлять образ.



Антитрендові речі весни / Фото з Pinterest