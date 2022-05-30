Тину Кароль критикуют за кутюрное платье, которое она выбрала для благотворительного концерта

Украинская исполнительница Тина Кароль выступила в Берлине на благотворительном концерте. На сцену певица вышла в кутюрном платье от бренда Lever Couture.

Тина Кароль активно ездит по разным странам и дает благотворительные концерты. Только за последние недели исполнительница успела побывать в Японии, Великобритании и прилететь в Германию.

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Вчера, 29 мая, исполнительница выступила на благотворительном концерте Save Ukraine в Берлине. Для выступления певица выбрала роскошное белое платье с накидкой от украинского бренда Lever Couture. В платье от этого бренда Тина Кароль ездила в Токио. Там на многомиллионную аудиторию блондинка вышла в эффектном голубовато-желтом платье.



Тина Кароль выступила в кутюрном платье на благотворительном концерте / Фото из фейсбука



Тина Кароль выступила в кутюрном платье на благотворительном концерте / Фото из фейсбука

Стоит отметить, что несколько дней назад в платье от украинского бренда Lever Couture на Каннском кинофестивале появилась голливудская актриса Мила Йовович. Также в платье от нашей дизайнершы Леси Верлингьери снялась в своем клипе певица Леди Гага.

Тина Кароль уже не в первый раз выбирает такие роскошные платья от Lever Couture для своих выступлений, впрочем, на этот раз она подверглась критике в сети. Пользователи отмечают, что не стоит выбирать для благотворительного концерта кутюрные платья, которые стоят несколько тысяч долларов.

"Наряд хорош, но когда в твоей стране война, пожалуй, неуместно выходить в такой дорогой одежде. Надо, по-моему, быть немного скромнее. А вот на День нашей Победы одеться шикарно";

"Не понимаю, дорогие наряды от кутюр и благотворительность. Немцы деньги на концерт тратят ради помощи Украине, а здесь платье стоимостью всех билетов";

"А почему не в вышиванке? Благотворительный концерт и дорогое платье как-то несовместимо";

"Можно и скромнее. Сегодня такая беда в Украине, а она в моду играет, стыдоба какая-то".

Добавим, что многие украинские бренды сотрудничают со знаменитыми звездами. Вероятно, бренд Lever Couture предоставил платье для Тины Кароль бесплатно. Ее поклонники прибегли к защите певицы и отметили, что именно в таких красивых нарядах и должна выглядеть наша исполнительница за границей.