Тіна Кароль активно їздить різними країнами та дає благодійні концерти. Лише за останні тижні виконавиця встигла побувати у Японії, Великій Британії та прилетіти у Німеччину.

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Учора, 29 травня, виконавиця виступила на благодійному концерті Save Ukraine у Берліні. Для виступу співачка обрала розкішну білосніжну сукню з накидкою від українського бренду Lever Couture. У сукні від цього бренду Тіна Кароль їздила у Токіо. Там на багатомільйонну аудиторію білявка вийшла у ефектному блакитно-жовтому платті.



Тіна Кароль виступила у кутюрній сукні на благодійному концерті / Фото з фейсбуку



Тіна Кароль виступила у кутюрній сукні на благодійному концерті / Фото з фейсбуку

Варто зазначити, що кілька днів тому у сукні від українського бренду Lever Couture на Каннському кінофестивалі з’явилася голлівудська акторка Міла Йовович. Також в сукні від нашої дизайнерки Лесі Верлінг’єрі знялася у своєму кліпі співачка Леді Гага.

Тіна Кароль вже не вперше обирає такі розкішні сукні від Lever Couture для своїх виступів, втім цього разу вона піддалася критиці в мережі. Користувачі зазначають, що не варто обирати для благодійного концерту кутюрні сукні, які коштують кілька тисяч доларів.

"Вбрання гарне, але коли в твоїй країні війна, мабуть, недоречно виходити в такому дорогому одязі. Треба, на мою думку, бути трішки скромніше. А от на День нашої Перемоги одягнутись шикарно";

"Не розумію, дороге вбрання від кутюр і благодійність.Німці гроші на концерт витрачають заради допомоги Україні, а тут плаття вартістю всіх квитків";

"А чому не у вишиванцi? Благодiйний концерт i дорога сукня якось несумiсно";

"Можна і скромніше. Сьогодні така біда в Україні, а вона в моду грає, стидоба якась".

Додамо, що чимало українських брендів співпрацюють зі знаменитими зірками. Ймовірно, бренд Lever Couture надав сукню для Тіни Кароль безкоштовно. Її шанувальники вдалися до захисту співачки та зазначили, що саме у такому красивому вбранні і має виглядати наша виконавиця за кордоном.