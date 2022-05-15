Кілька днів тому Тіна Кароль прилетіла в Токіо. Знаменитість мала в планах зустріч з лідерами політичного та ділового світу, а окрім того, стала запрошеною гостею на "Rakuten Girls Award 2022 SPRING/SUMMER" – найпопулярнішому модному та музичному заході для молодих жінок.

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Для виходу на сцену та багатомільйонну аудиторію Тіна Кароль обрала вбрання в кольорах прапора України. Знаменитість обрала сукню від бренду Lever Coutere.

Тіна Кароль у блакитно-жовтій сукні

На fashion-захід співачка одягнула патріотичну довгу сукню з об’ємними рукавами, глибоким декольте та шлейфом. Стилісти вклали волосся Тіни в елегантні хвильки, а на обличчі зробили макіяж з акцентом на червоних губах.

Після виступу співачка подякувала Японії та японському народу за віддану підтримку України.

"Україна об'єднує весь світ, а так само Японію у боротьбі з ворогом, який вирішив, що не має існувати нація, мова, культура України. Артист – це айдентика нації, а музика – це зброя в його руках. Кожен наш крок – це об’єднаний фронт: творчий, військовий, інформаційний, кіберфронт. Ми боремося за право бути господарем на своїй землі. Ми обов'язково переможемо і відновимо нашу країну, як колись це зробила Японія! Слава націям! Слава Україні!", – заявила Тіна Кароль.

Після виступу посол США в Японії Рам Еммануель подарував Тіні синьо-жовтий букет квітів.

"Для мене честь бути гостем генерального директора Rakuten Mikitani-san на виступі української співачки Тіни Кароль, щоб зібрати гроші для народу України. Зворушений її голосом та її посланням до світу", — сказав посол.

Благодійні концерти Тіни Кароль

Після серії благодійних концертів у Польщі, Ізраїлі, Литви та Швейцарії Кароль провела тиждень у Японії. Тіна Кароль після Японії знову повернеться до своїх концертів Європою. Також вона планує поїздку до Великої Британії, де вже кілька років живе та навчається її син Венеамін.