Відома українська манекенниця Елла Кандиба скоро стане мамою. У 31-річному віці знаменитість вперше народить дитину. Укранка з 17 років підкорила подіуми люксових брендів Chanel, Balmain, Gucci та Yves Saint Laurent.

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Елла зараз перебуває з мамою, сестрою та її дітьми у безпечному місці, втім її тато, бабуся і дідусь залишилися в центрі трагічних подій. Модель активно допомагала всім, хто проживає жахи війни в Україні. З 24 лютого Елла транслювала трагічні події війни в Україні, втім зараз майбутня мама дає собі на право на тишу, аби зберегти життя своїй дитині.

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"З першого дня в моїх сторіс я транслювала війну, в якій Росія влаштувала геноцид українського народу, з першого дня головною задачею було врятувати мою родину. Ті, хто зі мною давно, знають, що я із Харкова, знають, що я найбільший фан свого рідного міста, і свою модельну школу, я в першу чергу відкрила на своїй батьківщині, для маленьких харківчанок, якою колись була і я. Ця любов назавжди", – написала Елла.

Майбутня матуся також висловила свою повагу та вдячність українським військовим, які захищають нас в гарячих точках та подякувала нашим матерям.

"Хочу висловити свою повагу і сказати слова величезної вдячності кожному, хто боронить нашу країну і хочу висловити своє захоплення кожній жінці, яка народила українця.

Скоро і я", – написала Елла.

Відомо, що Елла Кандиба з 2014 року одружена з харків'янином Павлом Зіневичем, втім у соціальних мережах модель не публікує жодних спільних фото.



Елла Кандиба чекає на первістка / Фото з інстаграму

Що відомо про модель Еллу Кандибу

Елла Кандиба розпочала кар’єру у 2008 році у 17-річному віці. Дівчину запросили на показ Chanel. З такого першого успішного дефілюванн Елла почала успішно працювати та з’являлася на показах Balmain, Gucci, Kenzo, Armani, Ellie Saab та багатьох інших.

Модель знімалася для обкладинок Marie Claire, Madame Figaro, Vogue та для ще кількох авторитетних глянців. У 2018 році Кандиба переїхала в Україну та почала працювати з українськими дизайнерами.



Елла Кандиба на показі Chanel