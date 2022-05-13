Гурт Kalush Orchestra опублікував у своєму інстаграмі фото у вишиванках. На кадрі Олег Псюк разом з Сашком Табом, Килименном та мультиінструменталістами Тимофієм Музичуком і Віталієм Дужиком продемонстрували національні елементи гардероба українців.

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Вишиванки вже давно стали нашими символами ідентифікації. Хлопці приміряли на собі вишиванки різних кольорів – бежевого, білого та чорного. Для нас вишиванки – це не лише етнічний одяг, але й багатство нації з глибоким змістом.

Вишиванка стирає всі межі та об’єднує українців по всьому світу. Це наша культурна спадщина, наша гордість та наш оберіг.

Українська вишиванка – це класно. Українська музика – це вайб,

– йдеться в дописі публікації.

Як реагують користувачі на фото гурту Kalush Orchestra

"Сорочка у сопілкаря – шикарна. Така справжня гуцульсько-бойківська. Дякуємо хлопці за любов до матері";

"Найкращі! Бажаю перемоги!";

"Хлопці, перемоги вам!".



Гурт Kalush Orchestra одягнув вишиванки / Фото з інстаграму



Гурт Kalush Orchestra одягнув вишиванки / Фото з інстаграму

У суботу, 14 травня, гурт Kalush Orchestra вчергове запалить сцену Євробачення у місті Турин з піснею "Стефанія", яку переспівують чимало учасників пісенного конкурсу та інших відомих музикантів.

Цю пісню соліст гурту Олег Псюк присвятив своїй мамі Стефанії. Композиція була написана ще до повномасштабної війни в Україні, втім зараз у цю пісню українці вкладають нові сенси.

Вбрання Kalush Orchestra для виступу на Євробаченні

У фіналі Євробачення гурт Kalush Orchestra вийде в аналогічних образах, в яких виступав у першому півфіналу. Команда підібрала для Олега Псюка буковинський кептар початку ХХ століття густо розшитий бісером та яскраву сорочку.

Тимофій Музичок, який співає приспів, на сцені виступатиме в автентичних речах із міксом досконалої репліки національного гуцульського вбрання. Його образ складають сорочка, черес та гордість аутфіту – старовинний сердак (свитка).

До образу Сашка Таби (бек-вокал) додали автентичну колекційну буковинську тайстру (торбину) та традиційну українську хустку у вигляді бандани.



Виступ гурту Kalush Orchestra на Євробаченні / Фото з інстаграму