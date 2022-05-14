Известная украинская манекенщица Элла Кандыба скоро станет мамой. В 31-летнем возрасте знаменитость впервые родит ребенка. Украина с 17 лет покорила подиумы люксовых брендов Chanel, Balmain, Gucci и Yves Saint Laurent.

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Элла сейчас находится с мамой, сестрой и ее детьми в безопасном месте, впрочем, ее папа, бабушка и дедушка остались в центре трагических событий. Модель активно помогала всем проживающим ужасы войны в Украине. С 24 февраля Элла транслировала трагические события войны в Украине, впрочем, сейчас будущая мама дает себе право на тишину, чтобы сохранить жизнь своему ребенку.

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"С первого дня в моих сторис я транслировала войну, в которой Россия устроила геноцид украинского народа, с первого дня главной задачей было спасти мою семью. Те, кто со мной давно, знают, что я из Харькова, знают, что я самый большой фан своего родного города, и свою модельную школу, я в первую очередь открыла на своей родине, для маленьких харьковчанок, которой когда-то была и я. Эта любовь навсегда", – написала Элла.

Будущая мамочка также выразила свое уважение и благодарность украинским военным, которые защищают нас в горячих точках и поблагодарила наших матерей.

"Хочу выразить свое уважение и сказать слова огромной благодарности каждому, кто отстаивает нашу страну и хочу выразить свое восхищение каждой женщине, родившей украинца. Скоро и я", – написала Элла.

Известно, что Элла Кандыба с 2014 года замужем за харьковчанином Павлом Зиневичем, впрочем в социальных сетях модель не публикует никаких общих фото.



Элла Кандыба ждет первенца / Фото из инстаграммы

Что известно о модели Элла Кандыба

Элла Кандыба начала карьеру в 2008 году в возрасте 17 лет. Девушку пригласили на показ Chanel. С такого первого успешного дефилирования Элла начала успешно работать и появлялась на показах Balmain, Gucci, Kenzo, Armani, Ellie Saab и многих других.

Модель снималась для обложек Marie Claire, Madame Figaro, Vogue и еще нескольких авторитетных глянцев. В 2018 году Кандыба переехала в Украину и начала работу с украинскими дизайнерами.



Элла Кандыба на показе Chanel