Несколько дней назад Тина Кароль прилетела в Токио. Знаменитость имела в планах встречу с лидерами политического и делового мира, а кроме того стала приглашенной гостьей на "Rakuten Girls Award 2022 SPRING/SUMMER" – самом популярном модном и музыкальном мероприятии для молодых женщин.

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Для выхода на сцену и многомиллионную аудиторию Тина Кароль выбрала наряды в цветах флага Украины. Знаменитость избрала платье от бренда Lever Coutere.

Тина Кароль в голубовато-желтом платье

На fashion-западе певица надела патриотическое длинное платье с объемными рукавами, глубоким декольте и шлейфом. Стилисты вложили волосы Тины в элегантные волны, а на лице сделали макияж с акцентом на красных губах.

После выступления певица поблагодарила Японию и японский народ за преданную поддержку Украины.

"Украина объединяет весь мир, а так же Японию в борьбе с врагом, который решил, что не должна существовать нация, язык, культура Украины. Артист – это айдентика нации, а музыка – это оружие в его руках. Каждый наш шаг – это объединенный фронт: творческий, военный, информационный, киберфронт. Мы боремся за право быть хозяином на своей земле. Мы обязательно победим и восстановим нашу страну, как когда-то это сделала Япония! Слава нациям! Слава Украине!", – заявила Тина Король.

После выступления посол США в Японии Рам Эммануэль подарил Тине сине-желтый букет цветов.

"Для меня честь быть гостем генерального директора Rakuten Mikitani-san на выступлении украинской певицы Тины Кароль, чтобы собрать деньги для народа Украины. Тронутый ее голосом и посланием к миру", — сказал посол.

Благотворительные концерты Тины Кароль

После серии благотворительных концертов в Польше, Израиле, Литве и Швейцарии Кароль провела неделю в Японии. Тина Кароль после Японии снова вернется к своим концертам по Европе. Также она планирует поездку в Великобританию, где уже несколько лет живет и учится ее сын Венеамин.