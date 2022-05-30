Тина Кароль активно ездит по разным странам и дает благотворительные концерты. Только за последние недели исполнительница успела побывать в Японии, Великобритании и прилететь в Германию.
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Вчера, 29 мая, исполнительница выступила на благотворительном концерте Save Ukraine в Берлине. Для выступления певица выбрала роскошное белое платье с накидкой от украинского бренда Lever Couture. В платье от этого бренда Тина Кароль ездила в Токио. Там на многомиллионную аудиторию блондинка вышла в эффектном голубовато-желтом платье.
Тина Кароль выступила в кутюрном платье на благотворительном концерте / Фото из фейсбука
Тина Кароль выступила в кутюрном платье на благотворительном концерте / Фото из фейсбука
Стоит отметить, что несколько дней назад в платье от украинского бренда Lever Couture на Каннском кинофестивале появилась голливудская актриса Мила Йовович. Также в платье от нашей дизайнершы Леси Верлингьери снялась в своем клипе певица Леди Гага.
Тина Кароль уже не в первый раз выбирает такие роскошные платья от Lever Couture для своих выступлений, впрочем, на этот раз она подверглась критике в сети. Пользователи отмечают, что не стоит выбирать для благотворительного концерта кутюрные платья, которые стоят несколько тысяч долларов.
- "Наряд хорош, но когда в твоей стране война, пожалуй, неуместно выходить в такой дорогой одежде. Надо, по-моему, быть немного скромнее. А вот на День нашей Победы одеться шикарно";
- "Не понимаю, дорогие наряды от кутюр и благотворительность. Немцы деньги на концерт тратят ради помощи Украине, а здесь платье стоимостью всех билетов";
- "А почему не в вышиванке? Благотворительный концерт и дорогое платье как-то несовместимо";
- "Можно и скромнее. Сегодня такая беда в Украине, а она в моду играет, стыдоба какая-то".
Добавим, что многие украинские бренды сотрудничают со знаменитыми звездами. Вероятно, бренд Lever Couture предоставил платье для Тины Кароль бесплатно. Ее поклонники прибегли к защите певицы и отметили, что именно в таких красивых нарядах и должна выглядеть наша исполнительница за границей.
- "Это показывает, что мы, украинцы, всегда будем красивы и душой, телом и в хорошем наряде, нас не преодолеть, Украина победит, потому что для нас Украина больше всего!";
- "Образ красивой, интеллигентной украинской женщины, которая любит свою страну и живущих в ней людей. И кстати на свои платья она зарабатывает, а не ворует, как это делают депутаты, которых мы сами выбираем. Потому что они хорошо врут, а она прославляет нашу страну и ее культуру";
- "Хорошая миссия в хорошем наряде! А что вы хотите, чтобы Нашу Прекрасную Украину представлять иначе?!";
- "Уважаемые, дело в том, что платье не покупается, а предоставлено для выступления. Вспомните Японию, Тине предоставили желто-голубое платье, которое после выступления было отправлено в США. Итак, угомонитесь".