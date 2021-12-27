В течение года Тина поражала свою многомиллионную аудиторию стильными образами. Модель часто приглашают на светские мероприятия, поэтому она хорошо знает, как достичь максимально эффектного вида.
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В инстаграм-сторис звезда рекламных кампаний опубликовала "лифтолук". Кудрявая модель с марокканскими корнями сделала эффектный кадр в сексуальном платье.
По традиции на зимние каникулы Тина и Венсан отправились в солнечную Бразилию. В теплой стране модель сумела продемонстрировать по-настоящему горячий образ.
Тина Кунаки примерила салатовое атласное мини-платье на длинный рукав с воротником от бренда Rat&Boa. Модель расстегнула все пуговицы в зоне декольте и похвасталась черным кружевным брам из полупрозрачного материала от La Perla.
Салатовый аутфит Тина довершила минималистичной сумкой от известного дизайнера обуви Амины Муадди.
Эффектный образ Тины Кунаки / Фото с инстаграм-сторис