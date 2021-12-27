Впродовж року Тіна вражала свою багатомільйонну аудиторію стильними та вишуканими образами. Манекенницю часто запрошують на світські заходи, тож вона добре знає, як досягнути максимально ефектного вигляду.

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У своєму інстаграм-сторіс зірка рекламних кампаній опублікувала «ліфтолук». Кучерява модель з марокканським корінням зробила ефектний кадр в сексуальному платті.

За традицією, на зимові канікули Тіна та Венсан відправилися в сонячну Бразилію. У теплій країні модель зуміла продемонструвати по-справжньому спекотний образом.

Тіна Кунакі приміряла салатове атласне міні-плаття на довгий рукав з коміром від бренду Rat & Boa. Модель розстебнула всі ґудзики в зоні декольте та похизувася чорним мережевним бра з напівпрозорого матеріалу від La Perla.

Салатовий аутфіт Тіна довершила мінімалістичною сумкою від відомої дизайнерки взуття Аміни Муадді.



Ефектний образ Тіни Кунакі / Фото з інстаграм-сторіс