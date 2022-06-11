Тина Кароль представила патриотические носки: что на них изображено
Источник:инстаграмм фан-клуба Тины Кароль
Певица Тина Кароль позировала в гостиничном номере в стильных патриотических носках. Они подходят как для мужчин, так и женщин. Часть прибыли идет в благотворительный фонд Тины Кароль.
С первых дней войны Тина Кароль присоединилась к борьбе на культурном фронте. Она уехала за границу, где выступает на благотворительных концертах, а также часто позирует в патриотических нарядах.
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Тина Кароль выпустила патриотические носки
Артистка представила патриотические сине-желтые носки. Тина сфотографировалась в гостиничном номере, представляя новинку. Она соблазнительно позировала в носках и джинсовой рубашке на белой кровати. Волосы уложили в легкие волны, а на лице сделали нежний макияж. На носке голубого цвета есть желтая надпись "First name Ukraine" ("Первое имя Украина"), а на желтая голубая надпись – "Second name Freedom" ("Второе имя Свобода").
Заказать носки можно на сайте онлайн-магазина Тины Кароль. Их стоимость составляет 370 гривен и доставка работает по всему миру. Часть средств на прибыль направляется в благотворительный фонд Тины Кароль.
Тина Кароль презентовала патриотические носки / Фото из инстаграмма фан-клуба певицы
Коллаборации Тины Кароль во время войны
- Певица представила мерч с "Киевской мадонной" – изображением, облетевшим весь мир. Белоснежную футболку и тощие с иллюстрацией "Киевской мадонны" от художницы Марины Соломениковой можно приобрести в онлайн-магазине Тины Кароль.
- Артистка создала коллекцию шелковых косынок в коллаборации с брендом D.Olya, которые посвятила Украине. Тина представила на себе два разных платка – белого и синего цвета с особыми узорами. Они называются "Мечтательница" и "Киев мой".