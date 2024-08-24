Исполнительница очень часто демонстрирует своим поклонникам стильные и безупречные образы. У Тины замечательный вкус к вещам, поэтому определенным образом они являются вдохновением для своих подписчиков, поскольку постоянно появляется в нежных и женственных образах, которые можно повторить.
Читайте также Молодые украинские таланты: как современные дизайнеры повлияли на моду за время независимости
Певица любит устраивать фотосессии в студии, но вместе с тем показывает обычные фото из студии или повседневной жизни. Недавно Тина поделилась базовым образом с невероятным украшением.
Тина Кароль в красивом аксессуаре
Исполнительница предстала перед камерой на фоне красивых зеленых кустов в молочном обычном платье длины миди. Она распустила волосы, сделала прическу в своем стиле с поднятым пробором и довершила look естественным макияжем.
Особой изюминкой певицы стало ее украшение. Тина Кароль надела золотую цепочку с кулоном в виде трезубца. Подвеска выполнена техникой ажур с названием "Оберег свободы" создана к 33-летию Дня Независимости Украины. На сайте бренда такой ювелирный аксессуар стоит 10 900 гривен.
"Величие и символика трезубца – это знак свободы и могущества", – написала Тина Кароль в комментарии.
Подписчики певицы, как всегда, засыпали звезду украинского шоу-бизнеса приятными словами и отметили, что Тина имеет непревзойденный и безупречный вид.