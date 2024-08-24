Исполнительница очень часто демонстрирует своим поклонникам стильные и безупречные образы. У Тины замечательный вкус к вещам, поэтому определенным образом они являются вдохновением для своих подписчиков, поскольку постоянно появляется в нежных и женственных образах, которые можно повторить.

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Певица любит устраивать фотосессии в студии, но вместе с тем показывает обычные фото из студии или повседневной жизни. Недавно Тина поделилась базовым образом с невероятным украшением.

Тина Кароль в красивом аксессуаре

Исполнительница предстала перед камерой на фоне красивых зеленых кустов в молочном обычном платье длины миди. Она распустила волосы, сделала прическу в своем стиле с поднятым пробором и довершила look естественным макияжем.

Особой изюминкой певицы стало ее украшение. Тина Кароль надела золотую цепочку с кулоном в виде трезубца. Подвеска выполнена техникой ажур с названием "Оберег свободы" создана к 33-летию Дня Независимости Украины. На сайте бренда такой ювелирный аксессуар стоит 10 900 гривен.

"Величие и символика трезубца – это знак свободы и могущества", – написала Тина Кароль в комментарии.

Подписчики певицы, как всегда, засыпали звезду украинского шоу-бизнеса приятными словами и отметили, что Тина имеет непревзойденный и безупречный вид.