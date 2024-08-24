Виконавиця дуже часто демонструє своїм прихильникам стильні та бездоганні образи. У Тіни чудовий смак до речей, тож певним чином вони є натхненням для своїх підписників, оскільки постійно з’являється в ніжних та жіночних образах, які можна повторити.

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Співачка любить влаштовувати фотосесії у студії, але разом з тим показує звичайні фото зі студії чи буденного життя. Нещодавно Тіна поділилася базовим образом з неймовірною прикрасою.

Тіна Кароль в красивому аксесуарі

Виконавиця постала перед камерою на тлі красивих зелених кущів у молочній звичайній сукні довжини міді. Вона розпустила волосся, зробила зачіску у своєму стилі з піднятим проділом та довершила look природним макіяжем.

Особливою родзинкою співачки стала її прикраса. Тіна Кароль одягнула золотий ланцюжок з кулоном у вигляді тризуба. Підвіска виконана технікою ажур з назвою "Оберіг волі" створена до 33-річчя Дня Незалежності України. На сайті бренду такий ювелірний аксесуар коштує 10 900 гривень.

"Велич та символіка тризуба – це знак волі та могутності", – написала Тіна Кароль у коментарі.

Підписники співачки, як завжди, засипали зірку українського шоу-бізнесу приємними словами та зазначили, що Тіна має неперевершений і бездоганний вигляд.