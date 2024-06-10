Тина Кароль очаровала сеть платьем за 73 тысячи гривен: нежные фото

Певица Тина Кароль недавно посетила концерт группы The Hardkiss в Киеве, представ перед поклонниками в невероятном платье от украинского бренда Jamemme.

6 июня в "Октябрьском дворце" состоялся концерт Юлии Саниной в Киеве. Исполнительница исполнила главные хиты группы в новом звучании, а Тина Кароль стала приглашенной гостьей и спела вместе с фронтвуменкой The Hardkiss совместную песню "Вільна". Для концертного выхода Тина Кароль примерила невероятное платье.

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Роскошный образ Тины Кароль

Певица надела белое платье нимфы, которое имеет стильный и изящный вид. Наряд от украинского бренда Jamemme изготовлен из плиссированной ткани ручной работы и является легким и невесомым.

Платье из наслоенной ткани сверху имеет глубокий разрез в зоне декольте и длинную юбку длины макси с различными вставками плиссировки – тонкими и широкими. Наряд украшал тонкий пояс и длинные рукава-крылья. Тина Кароль дополнила аутфит привычными для себя локонами на волосах, красивым макияжем и цепочкой с кулоном на шее.

Певица присоединилась к Юлии Саниной на сцене, которая также была одета в синее плиссированное платье. Исполнительницы вместе с залом спели известную песню "Свободная" и поразили публику похожими платьями.

Стоит отметить, что платье, которое надела Тина Кароль стоит на сайте бренда 1700 евро (73 100 гривен). Наряды от этого украинского бренда исполнительница уже надевает не впервые. Ранее она поделилась с подписчиками платьем от Jamemme синего цвета с пайетками, которое удачно подчеркивало тело, имело открытый живот и впечатляющий бра.