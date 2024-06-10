6 червня у "Жовтневому палаці" відбувся концерт Юлії Саніної у Києві. Виконавиця виконала головні хіти гурту в новому звучанні, а Тіна Кароль стала запрошеною гостею та заспівала разом з фронтвуменкою The Hardkiss спільну пісню "Вільна". Для концертного виходу Тіна Кароль приміряла неймовірну сукню.

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Розкішний образ Тіни Кароль

Співачка одягнула білу сукню німфи, яка має стильний та витончений вигляд. Вбрання від українського бренду Jamemme виготовлене з плісированої тканини ручної роботи та є легким і невагомим.

Сукня з нашарованої тканини зверзу має глибокий розріз в зоні декольте та довгу спідницю довжини максі з різними вставками плісирування – тонкими й розлогішими. Вбрання оздоблював тонкий пояс та довгі рукави-крила. Тіна Кароль доповнила аутфіт звичними для себе локонами на волоссі, красивим макіяжем та ланцюжком з кулоном на шиї.

Співачка приєдналася до Юлії Саніної на сцені, яка також була одягнена в синю плісировану сукню. Виконавиці разом із залом заспівали відому пісню "Вільна" та вразили публіку схожими сукнями.

Варто зазначити, що сукня, яку одягнула Тіна Кароль коштує на сайті бренду 1700 євро (73 100 гривень). Вбрання від цього українського бренду виконавиця вже одягає не вперше. Раніше вона поділилася з підписниками сукнею від Jamemme синього кольору з лелітками, яка вдало підкреслювала тіло, мала відкритий живіт та вражаючий бра.