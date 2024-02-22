В жакете и шелковом платье: Тина Кароль показала новые кадры с фотосессии

Певица Тина Кароль обожает демонстрировать женственные образы, поэтому каждый раз появляется перед камерой фотографа в вещах, которые лучше всего подчеркивают ее изящество и харизму.

Украинская исполнительница уже не впервые показывает своей аудитории фотографии, которые сделал для нее известный фэшн-фотограф и портретист Михаил Федорак.

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Звезда опубликовала в инстаграме студийные фото в элегантном и несколько сексуальном наряде, который ей очень подходит.

Образ Тины Кароль

Для фотосессии певица выбрала для себя шелковое мини-платье на бретелях от магазина Helen Marlen, в котором собраны товары от мировых брендов. Как всегда, Тина выбрала платье с немалым вырезом, которое подчеркнуло ее зону декольте.

Певица позировала сидя на кресле, поэтому сверху накинула классический пиджак черного цвета от украинского бренда BAZHANE, который заснвали в 2019 году. Недавно шубу от этого бренда надевала американская актриса Келли Разерфорд.

Тина Кароль только распустила волосы и позировала перед камерой с естественным мейком и без украшений. Серию фотографий исполнительница подписала размышлениями о харизме.

Разнообразие вкусов, порождает лучшее. Не терять своей личности и противоречия в характере – это харизма,

– написала певица.

Поклонники обожают фотографии Тины Кароль, поэтому написали ей немало приятных слов в комментариях:

"Очень красивая";

"Невероятная";

"Какая красивая";

"Непревзойденная";

"Самая лучшая".



Нежный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы



Нежный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы

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