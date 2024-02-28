Тина Кароль похвасталась костюмом в стиле Old Money: непревзойденный образ

Певица Тина Кароль постоянно радует поклонников новыми фотографиями. Знаменитость очень часто публикует кадры с фотосессий, впрочем на этот раз показала образ, в котором она предстала в музыкальной студии.

Исполнительница является настоящей иконой стиля. Тина Кароль одна из немногих звезд украинского шоу-бизнеса выделяется невероятно красивыми образами, в которых предстает на сцене или в фотостудии.

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Тина известна своей любовью к соблазнительным и романтическим нарядам, впрочем не боится экспериментировать. Она охотно может изменить обтягивающие платья с вырезами на джинсы оверсайз и маскулинный жакет.

В своем инстаграме, за которым следит почти 2 миллиона поклонников, певица продемонстрировала роскошный аутфит в стиле Old Money.

Образ Тины Кароль

Знаменитость выбрала для себя удлиненную черную жилетку с вырезом в зоне декольте и массивными золотыми пуговицами по центру. К верху Тина подобрала черные брюки клеш. Особой деталью наряда стали едва заметные серебристые полоски.

Именно такие костюмы считаются абсолютным трендом в 2024 году. Fashion-эксперты даже отмечают, что вертикальный узор способен визуально удлинить силуэт. Эти классические и элегантные полоски на костюмах появились еще в 90-х годах и до сих пор не теряют популярности.

Красивый образ Тина Кароль дополнила остроносыми, лакированными туфлями на каблуках, а волосы собрала за уши и оставила выпрямленными. Певица довершила аутфит в стиле Old Money нежным макияжем в нюдовых тонах. К фотографиям певица добавила мотивирующие слова.

Если к вам пришла идея, не говорите себе "нет". Реализовывайте ее, несмотря на все пересуды и уныние. Успех любит назойливых,

– отметила Тина Кароль.

Исполнительница позировала на кресле в музыкальной студии на фоне барабанов и сцены. Она мило улыбалась на камеру и, как всегда, излучала уверенность в себе. Поклонники уже успели засыпать звезду комплиментами отметив, как они восхищаются ее стилем и жаждой жизни.