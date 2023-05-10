Old money – это сдержанный, дорогой и актуальный стиль, независимо от модных веяний, 24 Канал. Этот стиль зародился в кругу богатых семей. Все они имели известные фамилии, титул, власть и деньги, а их наряды были демонстрацией привилегированной жизни.

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Наряд "тихая роскошь" навеян сдержанностью, изяществом, элегантностью, минимализмом и высоким качеством. Стиль не свойственний логомании и ярким цветам, впрочем образы состоят из вещей известных и дорогих брендов.

Больше всего в своих коллекциях представляют наряды в стиле "тихая роскошь" такие бренды как The Row, Bottega Veneta и Khaite. Наряд Old money – это сумка Hermès Kelly, изысканное пальто Max Mara или пуловер от Ralph Lauren. Примеров может быть множество. Одним словом, "тихая роскошь" – это наряд, который выдержит испытание временем. Это базовый гардероб высочайшего уровня.

Богатые люди не хотели демонстрировать свое огромное состояние из-за одежды, поэтому выбирали вещи, которые выглядели просто и одновременно изысканно. Стиль Old money отражала теннисная юбка из поло и обуви для занятий спортом и классические костюмы для обучения в Лиге плюща.

Тикток напомнил всем об этом утонченном стиле, так что эстетика стиля понемногу переместилась в просторы инстаграмма, где инфлюэнсерки пытаются создавать свои образы в стиле Old money.

Возвращение к минималистическим и изящным фасонам вызвано усталостью от бесконечной погони за самым модным, стильным, трендовым. Именно поэтому совершенно естественно мы возвращаемся к силуэтам, тканям и фактурам, которые не теряют актуальности из сезона в сезон.



Образы в стиле Old money / Фото из Pinterest



Образы в стиле Old money / Фото из Pinterest



Образы в стиле Old money / Фото из Pinterest



Образы в стиле Old money / Фото из Pinterest



Образы в стиле Old money / Фото из Pinterest



Образы в стиле Old money / Фото из Pinterest



Образы в стиле Old money / Фото из Pinterest



Образы в стиле Old money / Фото из Pinterest



Образы в стиле Old money / Фото из Pinterest



Образы в стиле Old money / Фото из Pinterest



Образы в стиле Old money / Фото из Pinterest