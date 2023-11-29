Коктейльный дресс-код часто выручает модниц, когда нужно идти на торжества к друзьям, родным или коллегам. По сути это означает, что вы должны собрать официальный, но не слишком образ. Совместите сдержанную элегантность и удобство.

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Чтобы помочь вам понять суть коктейльных нарядов, рассказываем об элементах гардероба, которые точно не впишутся в концепцию светского мероприятия и моментально перечеркнут вашу изысканность. О главных из них – дальше.

Откажитесь от бального платья в пол

Вместо этого выберите платье длины мини или миди. Это позволит вам быть немного более обыденной, не теряя стиля. Но имейте в виду, что высокие каблуки сделают ваше платье визуально более коротким.



Коктейльное платье / Фото Рinterest RIHOAS

Джинсы – это табу

А вот нарядные брюки идеально подходят. Вы можете сочетать их с простой, изящной блузкой, кокетливым топом или классическим блейзером на пуговицах, если хотите собрать полный костюм. В коктейльных образах сшитые под вас брюки будут выглядеть более изысканно, чем что-нибудь трендовое.



Классические брюки для коктейльного образа / Фото Рinterest Jean Wang // Extra Petite

Избегайте нарядов из спортивного стиля

Конечно, комфорт – это отлично, но есть много способов, как без спортивных штанов чувствовать себя удобно. Встречайте своего нового лучшего друга: комбинезон. Выбор более нарядной вещи обеспечит вам нужную легкость, и вы не будете выглядеть слишком непринужденно.



Нарядный комбинезон / Фото Рinterest SHEIN

Кроссовки? Давайте без них

Лучше всего под коктейльные наряды будут подходить классические туфли на каблуке или изысканная плоская подошва (для тех, кто хочет дополнительного комфорта). Независимо от того, оденетесь вы просто, выбираете ли что-то модное и броское, ваша обувь должна дополнять одежду.



Туфли для коктейльного образа / Фото Рinterest - CHIKO -

Оставьте футболки с принтами дома

Хотя футболка, заправленная в штаны, может смотреться достаточно гармонично для офиса, но для праздничных мероприятий она не подойдет. Вместо футболки попробуйте надеть блузку на одно плечо или развеянную блузку на пуговицах и соедините ее с брюками или короткой юбкой.



Блуза для коктейльного образа / Фото Рinterest Cindy Elizabeth

Не переусердствуйте

Смело выбирайте яркие цвета и элегантные вырезы, но проходите мимо блестков и других чрезмерных деталей. Коктейльный наряд – это, одним словом, шик.



Коктейльные образы на торжественные события / Фото Рinterest Wedding Vows

Замените паетки на шелковистую ткань, а дикие украшения – смелые, но изящные аксессуары.