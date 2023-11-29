Коктейльний дрес-код часто виручає модниць, коли треба йти на урочистості до друзів, рідних чи колег. По суті, це означає, що ви повинні зібрати офіційний, але не занадто образ. Поєднайте стриману елегантність та зручність.

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Щоб допомогти вам зрозуміти суть коктейльного вбрання, розповідаємо про елементи гардероба, які точно не впишуться в концепцію світського заходу та моментально перекреслять вашу вишуканість. Про головні із них – далі.

Відмовтеся від бальної сукні в підлогу

Замість цього оберіть сукню довжини міні або міді. Це дозволить вам бути трохи більш повсякденною, не втрачаючи стилю. Але майте на увазі, що високі підбори зроблять вашу сукню візуально коротшою.



Коктейльна сукня / Фото Рinterest RIHOAS

Джинси – це табу

А от святкові штани ідеально підходять. Ви можете поєднувати їх із простою, витонченою блузкою, кокетливим топом або класичним блейзером на ґудзиках, якщо хочете зібрати повний костюм. У коктейльних образах пошиті під вас штани виглядатимуть більш вишукано, ніж щось трендове.



Класичні штани для коктейльного образу / Фото Рinterest Jean Wang // Extra Petite

Уникайте вбрання зі спортивного стилю

Звичайно, комфорт – це чудово, але є багато способів, як без спортивних штанів почуватися зручно. Зустрічайте свого нового найкращого друга: комбінезон. Вибір більш ошатної речі забезпечить вам потрібну легкість, і ви не виглядатимете надто невимушено.



Нарядний комбінезон / Фото Рinterest SHEIN

Кросівки? Давайте без них

Найкраще під коктейльне вбрання пасуватимуть класичні туфлі на підборах або вишукана плоска підошва (для тих, хто хоче додаткового комфорту). Незалежно від того, одягнетеся ви просто, чи обираєте щось модне та помітне, ваше взуття має доповнювати одяг.



Туфлі для коктейльного образу / Фото Рinterest - CHIKO -

Залиште футболки з принтами вдома

Хоча футболка, заправлена в штани, може виглядати досить гармонійно для офісу, але для святкових заходів вона не підійде. Замість футболки спробуйте одягнути блузку на одне плече або розвіяну блузку на ґудзиках і поєднайте її з брюками чи короткою спідницею.



Блуза для коктейльного образу / Фото Рinterest Cindy Elizabeth

Не перестарайтеся

Сміливо обирайте яскраві кольори та елегантні вирізи, але проходьте повз блискітки та інші надмірні деталі. Коктейльний наряд – це, одним словом, шик.



Коктейльні образи на урочисті події / Фото Рinterest Wedding Vows

Замініть паєтки на шовковисту тканину, а дикі прикраси – на сміливі, але витончені аксесуари.