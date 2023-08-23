Девушки любят, чтобы все в их образе было стильным – даже свитер. Он будет дополнять все ваши низы – от джинсов до брюк и лосинов. В моде остались те же свитера, которые были актуальны в предыдущем сезоне.

Смотрите также Верхняя одежда на осень: что нам нужно купить к новому сезону

В полоску

Полоска остается такой же популярной, как раньше. В магазинах вы найдете свитера с разными ширинами полосами и цветами. Классика – черные свитера в белую полоску, или наоборот. Также модно смотрятся такие свитера в красном и зеленом цвете.

На молнии

Такие свитера полюбили все инфлюэнсеры и модницы. Их популярность не угасает уже несколько сезонов. Выбирайте для себя пастельные или классические цвета, или делайте ставку на яркий цвет.

Вязаные

В конце осени вам понадобится вязаный свитер. Выбирайте классические модели, которые будут легко сочетаться с любым низом.