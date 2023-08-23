Дівчата люблять, щоб все у їхньому образі було стильним – навіть светр. Він буде доповнювати всі ваші низи – від джинсів до штанів та лосінів. У моді залишилися ті ж светри, які були актуальними в попередньому сезоні.

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У смужку

Смужка залишається такою ж популярною, як раніше. У магазинах ви знайдете светри з різними завширшки смугами та кольорами. Класика – чорні светри в білу смужку, або ж навпаки. Також модно виглядають такі светри в червоному та зеленому кольорі.

На блискавці

Такі светри полюбили всі інфлюенсери та модниці. Їхня популярність не згасає вже кілька сезонів. Обирайте для себе пастельні чи класичні кольори, або ж робіть ставку на яскравий колір.

В’язані

Наприкінці осені вам вже знадобиться в’язаний светр. Обирайте класичні моделі, які буде легко поєднати з будь-яким низом.