Первые недели осени еще не будут требовать у нас одевать тренч, впрочем ближе к концу сентября все же придется вытаскивать из шкафа кожаную куртку, так как утро и вечера будут холодными. Кроме того, в дальнейшем нам понадобятся более теплые вещи.

Смотрите также 5 лучших образов с жилеткой, без которых вам не обойтись этой осенью

Пальто

Никогда не выходят из моды простые и элегантные фасоны, поэтому обязательно присмотритесь именно к таким пальто. Бестселлерами на протяжении многих лет остаются бежевые пальто с добавлением шерсти, украшенные узором "елка", и черная классика.

Также в тренде пальто приталенные, свободные, оверсайзные и модель с едва заметной ниспадающей линией плеч. Последний период именно длинные пальто завоевывают сердца девушек, любящих минимализм. Пальта прекрасно сочетаются с кроссовками, сапогами на каблуке, джинсами и брюками.



Стильная верхняя одежда на осень 2023 / Фото с Elle

Джинсовая куртка Teddy

Такая куртка – возрожденный тренд многолетней длины. Куртка Teddy будет отлично сочетаться с денимовыми вещами. Также куртка с элементами плюша придаст изюминки любому образу.



Стильная верхняя одежда на осень 2023 / Фото с Elle

Пальто в клетку

В новом сезоне клетка возвращается к трендам. В начале осени можете выбирать фланелевые рубашки, а уже для глубокой осени делайте ставку на пальто.



Стильная верхняя одежда на осень 2023 / Фото с Elle

Куртка-бомбер

Бомбер все еще не вышел из моды и остается таким же популярным, как и раньше. В новом в сезоне в моде будут легкие модели в спортивном стиле или тяжелые кожаные куртки.



Стильная верхняя одежда на осень 2023 / Фото с Elle

Стеганая куртка

Это легкая, универсальная куртка, прекрасно защищающая от холода. Она достаточно компактна, ведь если вам станет в ней жарко, ее спокойно можно поставить в большую сумку. Также она довольно стильная и хорошо сочетается с разными нарядами – от спортивных костюмов до штанов палаццо.



Стильная верхняя одежда на осень 2023 / Фото с Elle