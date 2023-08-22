Жилеты прекрасно вписывались в летнюю эстетику, так что девушки одевали их с шортами или джинсами на прогулку. Рассматривая осенние образы, вы можете смело одевать жилеты с брюками и юбками в офис.
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Звезды стритстайла соединят жилеты с широкими джинсами и бргами, одевают на голое тело вместе с мини-юбками и балетками, а также миксуют с брюками и жакетами, создавая костюм-тройку.
Многие украинские бренды имеют в своих коллекциях жилеты, так что вам будет из чего выбрать – от разнообразных фасонов до цветов.
Жилет + массивная цепочка
Чтобы немного видоизменить стандартные образы жилетки со штанами, завершите образ массивной цепочкой на шее.
Стильные образы с жилеткой / Фото из Vogue
Черно-белый образ
Очень стильно смотрится жилет в паре с брюками, впрочем черно-белое комбо – вневременная комбинация, которая всегда будет в моде.
Стильные образы с жилеткой / Фото из Vogue
С мини-юбкой и балетками
Костюмный жилет очень красиво смотрится с юбкой. Модница Зита д'Отевиль надела жилет с серой юбкой в тон к берету. Как яркие акценты в образе расставили аксессуары – красная сумка и балетки.
Стильные образы с жилеткой / Фото из Vogue
Блейзер + мешковатые джинсы
Такой ансамбль вещей идеально подойдет для осенней погоды. Добавьте акцент благодаря аксессуарам – очкам, сумке или украшениям.
Стильные образы с жилеткой / Фото из Vogue
В виде костюма
Жилеты этого сезона стали частью модного современного костюма. Стилизуйте жилет и брюки из одной и той же ткани и дополняйте образ обувью и сумкой одного цвета.
Стильные образы с жилеткой / Фото из Vogue