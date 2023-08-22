Жилети чудово вписувалися у літню естетику, тож дівчата одягали їх з шортами чи джинсами на прогулянку. Розглядаючи осінні образи, ви можете сміливо одягати жилети зі штанами та спідницями в офіс.

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Зірки стрітстайлу поєднуть жилети з широкими джинсами і бргами, одягають на голе тіло разом з мініспідницями і балетками, а також міксують зі штанами і жакетами, створюючи костюм-трійку.

Багато українських брендів мають у своїх колекціях жилети, тож вам буде з чого вибрати – від різноманітних фасонів до кольорів.

Жилет + масивний ланцюжок

Щоб трошки видозмінити стандартні образи жилетки зі штанами, довершіть образ масивним ланцюжком на шиї.



Стильні образи з жилеткою / Фото з Vogue

Чорно-білий образ

Дуже стильно виглядає жилет в парі зі штанами, втім чорно-біле комбо – позачасова комбінація, яка завжди буде в моді.



Стильні образи з жилеткою / Фото з Vogue

З мініспідницею та балетками

Костюмний жилет дуже красиво виглядає зі спідницею. Модниця Зіта д'Отевіль одягнула жилет з сірою спідницею в тон до берета. Якскраві акценти в образі розставили аксесуари – червона сумка та балетки.



Стильні образи з жилеткою / Фото з Vogue

Блейзер + мішкуваті джинси

Такий ансамбль речей ідеально підійде для осінньої погоди. Додайте акценту завдяки аксесуарам – окулярам, сумці чи прикрасам.



Стильні образи з жилеткою / Фото з Vogue

У вигляді костюма

Жилети цього сезону стали частиною модного сучасного костюма. Стилізуйте жилет і штани з однієї й тої самої тканини та доповнюйте образ взуттям і сумкою одного кольору.



Стильні образи з жилеткою / Фото з Vogue