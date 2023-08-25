Свитер – это базовый элемент осеннего гардероба, пишет 24 канал. Он согреет в холодный и дождливый день, обеспечит комфорт во время ношения, а его стильный цвет и покрой помогут создать немало стильных образов.

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Как ни странно, самым популярным свитером в новом сезоне остается изделие у полоски. Свитер может быть с горловиной, воротником или на замочке. Он настолько полюбился всем модницам, что до сих пор никто не хочет от него отказываться.

Бретонка стала неотъемлемой частью нашего гардероба несколько лет назад и, похоже, не собирается сдавать позиций. Такие свитера прекрасно соединяются с любым низом, верхом и обувью.

Вдохновляясь образами модных инфлюэнсеров, сочетайте свитер с лосинами, штанами-палаццо и джинсами. К ним можете примерить лоферы, кроссовки или балетки, а вот верхнюю одежду можете выбирать любую – от косухи и тренча до бомбера и пальто.

Что касается цветов – самыми популярными остаются белые свитера в черную полоску и черные свитера в белую полоску. Красиво смотрятся молочные свитера с полосками других цветов – коричневого, зеленого или красного.

Свитер в полоску – тренд осени